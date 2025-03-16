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Мировые производители виски приостановят выпуск напитка

Крупнейшие мировые производители виски решили приостановить выпуск спиртных напитков. Об этом сообщает портал The Drinks Business.

Источник: AP 2024

Отмечается, что Pernod Ricard остановит производство Jameson, Redbreast и ряда других брендов на своем заводе в Ирландии на два месяца. Кроме того, компания отложила запуск новой винокурни стоимостью 250 миллионов евро.

Помимо этого, британская компания Diageo, выпускающая виски Johnnie Walker, поставила на паузу одно из своих предприятий в Соединенных Штатах и приостановила строительство завода в Канаде.

Ранее американский производитель алкоголя Bacardi на фоне обещаний приостановить работу в России за 12 месяцев поставил в страну продукции на 169 миллионов долларов, пишет The Wall Street Journal.