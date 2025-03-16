Исследование показало, что борьба со злоупотреблениями на цифровых рынках усилится

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Тренд на ужесточение борьбы с антиконкурентными практиками и злоупотреблениями на цифровых рынках наблюдается во всем мире. Такой вывод содержится в исследовании «Мониторинг правового регулирования цифровой экономики» (есть в распоряжении ТАСС), проведенном научными сотрудниками лаборатории анализа лучших международных практик Института Гайдара.
Научный сотрудник лаборатории Мария Гирич рассказала ТАСС, что в настоящее время основной тренд в сфере регулирования конкуренции платформ заключается в выделении все большего количества специальных антиконкурентных практик, которые формируются за счет использования накопленных платформами данных.
Так, в феврале 2025 года продолжились расследования против Apple в Великобритании в связи со злоупотреблениями на рынке мобильных браузеров и облачного гейминга, а в Германии — в связи с манипулированием формами согласия на сбор данных в рекламных целях.
Российский подход
В феврале в России также произошло значимое событие в сфере регулирования цифровой экономики: Минцифры предложило изменить порядок аккредитации ИТ-компаний, необходимый для получения господдержки. Например, сниженные налоговые ставки (5% вместо 25%) и страховые взносы (7,6% вместо 30%), говорится в материале.
Как объясняет Гирич, в России принято специальное законодательство, определяющее доминирующее положение платформ следующим образом: доля сделок через платформу по стоимости должна составлять более 35% от общего объема сделок на рынке, а выручка платформы — превышать 2 миллиарда рублей за год. «Также ФАС определила перечень практик на цифровых рынках, которые считаются злоупотреблением, в рамках “Принципов взаимодействия участников цифровых рынков” 2022 года», — сказала она.
Эксперт добавила, что в отличие от ЕС, США, Германии и Китая в России не сформирован в антимонопольном регулировании перечень специфичных практик антимонопольного поведения для онлайн-платформ. Однако, отметила Гирич, в 2015 году ФАС России проводила расследование против злоупотреблений со стороны Google Play, «когда “Яндекс” пожаловался, что производители телефонов на Android отказались от предустановки операционной системы Yandex.Kit». «Google ограничивала в соглашениях с производителями возможность предустановки альтернативных приложений», — указала она.