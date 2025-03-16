Исследование показало, что борьба со злоупотреблениями на цифровых рынках усилится

Эксперт добавила, что в отличие от ЕС, США, Германии и Китая в России не сформирован в антимонопольном регулировании перечень специфичных практик антимонопольного поведения для онлайн-платформ. Однако, отметила Гирич, в 2015 году ФАС России проводила расследование против злоупотреблений со стороны Google Play, «когда “Яндекс” пожаловался, что производители телефонов на Android отказались от предустановки операционной системы Yandex.Kit». «Google ограничивала в соглашениях с производителями возможность предустановки альтернативных приложений», — указала она.