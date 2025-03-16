Инфляция и реальность. Эксперт назвал пять признаков снижения цен в России

Замедление инфляции происходит уже сейчас, этому способствует целая плеяда факторов.
Во-первых, приход ранней весны способствует сокращению издержек во многих отраслях экономики. Одним из главных бенефициаров является сельское хозяйство, цены на тепличную плодоовощную продукцию активно снижаются.
Во-вторых, укрепление рубля. Тренд на укрепление пока не закончился, в случае улучшения геополитического фона курс рубля будет ещё выше, есть все основания увидеть доллар США в районе 80 ₽ в ближайшие месяцы.
«А крепкий рубль приводит (не сразу, но это уже происходит) к снижению цен на импортируемую продукцию», — добавил Сергей Суетин.
В-третьих, ключевая ставка Банка России. Высокий уровень ставки ожидаемо сдерживает инфляцию. Кроме того, можно обоснованно прогнозировать плавное снижение цен при продолжении жесткой кредитно-денежной политики ЦБ и отсутствии форс-мажоров.
В-четвертых, произошло изменение в налоговых отчислениях, пошлинах и тарифах. Основное повышение ставок традиционно произошло в январе, в текущие цены давно заложены все негативные изменения. Поэтому этот фактор больше не способствует инфляции.
В-пятых, фактически недоступное для широких слоев населения кредитование, как потребительское, так и ипотека. «Как итог: сокращение спроса и, будем надеяться, цен. На автомобили и недвижимость в первую очередь. Обвала цен не будет, но небольшое снижение вполне возможно», — прогнозирует экономист.
Следует при этом помнить факторы-ускорители инфляции. В частности — рост реальных доходов населения. Кроме того «цены не гибки в обратную сторону». «Иначе говоря, большинство товаропроизводителей не спешат снижать цены, даже если сократились издержки. Поэтому не стоит ожидать быстрого достижения цели Банка России — инфляции в 4%», — добавил он.
Если говорить о временном отрезке до конца 2025 года, то можно ожидать замедления инфляции, в июле-августе вполне возможна нулевая инфляция и даже дефляция. В четвертом квартале стоит быть готовым к традиционному, пусть и небольшому, росту цен. Как итог, инфляция до конца года может снизиться до 6−7%.
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