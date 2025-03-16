Инфляция и реальность. Эксперт назвал пять признаков снижения цен в России

Если говорить о временном отрезке до конца 2025 года, то можно ожидать замедления инфляции, в июле-августе вполне возможна нулевая инфляция и даже дефляция. В четвертом квартале стоит быть готовым к традиционному, пусть и небольшому, росту цен. Как итог, инфляция до конца года может снизиться до 6−7%.