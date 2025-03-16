Эксперт заявил, что укрепление рубля скоро прекратится

Беляев отметил, что краткосрочные укрепления рубля возможны из-за конъюнктурных факторов, но к концу 2024 года курс доллара может достичь 110 рублей. Сейчас, по его оценке, рубль приблизится к «естественному» уровню в 89−90 за доллар, после чего начнется дальнейшее падение.