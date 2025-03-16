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Эксперт объяснила новые гипотезы вокруг курса рубля


Последние данные Банка России подтверждают часть гипотез по поводу укрепления рубля, активизировавшегося во второй половине февраля. Как будет развиваться ситуация с курсами валют — Финансам Mail рассказала Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Наталья Ващелюк
старший аналитик УК Первая
Источник: РИА "Новости"

«По предварительным оценкам регулятора, импорт товаров и услуг в феврале снизился до $24,9 млрд (-11% г/г и −11% м/м). Вероятно, уменьшение импорта было вызвано ростом неопределенности по поводу внешних условий», — отметила специалист.

Компании могли откладывать решения о приобретении товаров, прежде всего, инвестиционного назначения, оценивая перспективы снижения издержек на логистику и международные финансовые расчеты в случае возможного смягчения санкционного давления. Кроме того, на решения бизнеса, ориентированного на импортозамещение, могло повлиять возможное обострение конкуренции в случае возврата иностранных компаний на российский рынок и снятия внешнеторговых ограничений.

Также падение импорта могло быть связано с высокими процентными ставками и снижением экономической активности. Однако пока этот вариант не находит подтверждения в данных: так, в предыдущие 2 месяца денежно-кредитные условия уже были жесткими, но импорт не снижался (в годовом сопоставлении).

«Также, согласно предварительным данным о финансовых потоках, рост экономической активности продолжался. Поэтому пока более вероятным объяснением снижения импорта представляется рост неопределенности для компаний», — добавила Наталья Ващелюк.

Кроме того, Банк России пересмотрел данные по экспорту товаров и услуг: оценка за 4 кв. 2024 г. была повышена со $111 млрд до $127 млрд, за январь 2025 г. — с $31,4 млрд до $32,4 млрд.

В феврале экспорт товаров и услуг вырос по сравнению с январем и был лишь незначительно ниже уровня прошлого года, составив $34,6 млрд (+6,8% г/г и −1,7% м/м). При этом чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в феврале значительно увеличились — до $12,4 млрд (после $9,9 млрд в январе и $10,5 млрд/мес. в 4 кв. 2024 г.).

Рост продаж иностранной валюты мог быть связан с изменением геополитических условий.

Также по комментариям Банка России укрепление рубля было связано с ожиданием снижения геополитической напряженности.

«В результате профицит счета текущих операций достиг $7,9 млрд, при этом по финансовому счету он в основном компенсировался увеличением иностранных активов (+$5,6 млрд). Объем ошибок и пропусков остался относительно высоким ($3,5 млрд)», — подсчитала она.

Кроме того, предупредила эксперт, следует помнить, что данные основаны на предварительных оценках, и в дальнейшем могут быть существенно пересмотрены.

«На предстоящей неделе геополитика, вероятно, продолжит оказывать значимое влияние на ожидания участников валютного рынка. Курс доллара США может остаться в диапазоне 85−90 ₽, юаня — 11,6−12,3 ₽», — подытожила Наталья Ващелюк.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».