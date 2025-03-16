Эксперт объяснила новые гипотезы вокруг курса рубля

В феврале экспорт товаров и услуг вырос по сравнению с январем и был лишь незначительно ниже уровня прошлого года, составив $34,6 млрд (+6,8% г/г и −1,7% м/м). При этом чистые продажи валюты крупнейшими экспортерами в феврале значительно увеличились — до $12,4 млрд (после $9,9 млрд в январе и $10,5 млрд/мес. в 4 кв. 2024 г.).