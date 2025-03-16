Аналитик назвал «следующую цель» золота

«Сейчас цена на золото уже довольно далеко отклонилась вверх от своих долгосрочных трендовых линий, что говорит о перекупленности. Локальная коррекция здесь была бы кстати. Но если предположить, что все вышеперечисленные факторы сохранят свою актуальность, то следующей целью роста может быть район 3200 долларов за тройскую унцию», — заключил он.