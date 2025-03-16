Аналитик назвал «следующую цель» золота

По его словам, на значительное подорожание золота повлияли несколько факторов. Во-первых, это действия президента США Дональда Трампа в части резкого повышения торговых тарифов для целого ряда стран. Такая политика протекционизма увеличивает неопределенность в мировой экономике, вплоть до прихода рецессии и роста инфляции. По этой причине инвесторы покупают такие защитные активы, как золото.
Вторым фактором эксперт назвал слабость американской валюты. За последний месяц индекс доллара просел на 4%, как раз на ожиданиях того, что торговые войны Трампа могут негативно сказаться на самой экономике США.
«Третьим положительным фактором для цены на золото является сохранение спроса на золото со стороны Центробанков развивающихся стран. В январе главными покупателями физического золота были ЦБ Узбекистана (8,1 тонн) и Китая (5 тонн). ЦБ РФ в основном покупал золото до 2020 года и за 10 лет он купил почти 1300 тонн», — сказал Александр Потавин.
Он добавил, что на рост цен на золото также повлияли повышенные геополитические риски — ситуация на Украине пока не решилась. Кроме того, есть вероятность возобновления конфликта на Ближнем Востоке и вовлечение в конфликт Ирана. Это может вернуть геополитическую премию в цену золота и рост котировок может быть продолжен.
Наконец, драгметалл мог подорожать из-за значительного охлаждения инвесторов к криптовалютам.
«Сейчас цена на золото уже довольно далеко отклонилась вверх от своих долгосрочных трендовых линий, что говорит о перекупленности. Локальная коррекция здесь была бы кстати. Но если предположить, что все вышеперечисленные факторы сохранят свою актуальность, то следующей целью роста может быть район 3200 долларов за тройскую унцию», — заключил он.
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