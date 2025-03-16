AliExpress СНГ: спрос россиян на смартфоны в начале 2025 года вырос на 10%

Отмечается, что в начале 2025 года в списке наиболее популярных моделей на AliExpress оказались смартфоны Poco X7 Pro, Xiaomi Redmi Note 14 и OnePlus 13. Средняя же стоимость гаджета увеличилась с 32,5 тыс. рублей в 2024 году до 37,4 тыс. рублей в 2025 году, что представляет собой прирост на 14.8%.