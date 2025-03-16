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AliExpress СНГ: спрос россиян на смартфоны в начале 2025 года вырос на 10%

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Спрос россиян на смартфоны в первые два месяца 2025 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом говорится в исследовании экспертов AliExpress СНГ, которое есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Luis Villasmil/СС0

«Эксперты AliExpress СНГ проанализировали предпочтения российских покупателей смартфонов за первые два месяца 2025 года на платформе и сравнили их с показателями аналогичного периода 2024-го. Результаты исследования показали, что продажи смартфонов в количественном выражении выросли на AliExpress на 10%», — сказано в исследовании.

Отмечается, что в начале 2025 года в списке наиболее популярных моделей на AliExpress оказались смартфоны Poco X7 Pro, Xiaomi Redmi Note 14 и OnePlus 13. Средняя же стоимость гаджета увеличилась с 32,5 тыс. рублей в 2024 году до 37,4 тыс. рублей в 2025 году, что представляет собой прирост на 14.8%.