Зачем нужна копейка

С чего все началось
Первые копейки были отчеканены в 1535 году в Новгороде. Их ввела в обращение мать Ивана Грозного — великая княгиня Елена Глинская, выступавшая регентом при малолетнем сыне.
Тогда в русских землях еще были в ходу монеты, различавшиеся по весу, размеру и изображениям. Елена Глинская провела реформу, четко определив вид и вес новых монет, сделав их стандартом для всех княжеств.
На единой общерусской монете появился воин с копьем — копейщик. Он и дал монетам название «копейные деньги». Со временем оно превратилось в «копейку».
Как копейка стала круглой
До XVIII века копейки оставались маленькими и неровными. Из-за особенностей ручной чеканки надписи и изображения на них были плохо различимы. Их делали из проволоки: ее нарезали на разномастные кусочки и били молотом.
За схожесть допетровских копеек с рыбьей чешуей современные нумизматы прозвали их «чешуйками».
При Петре I новая копейка получила идеально круглую форму благодаря появлению на монетных дворах станков. За счет более усовершенствованного оборудования создавались одинаковые ровные заготовки монет, на ребро наносились засечки. Это уберегало монеты от подделки и обрезания.
Образ воина с копьем сохранился, а также впервые на монете появилось само слово «копейка». Ранее оно не чеканилось.
Самые необычные копейки
На круглой форме копейка не остановилась: каждый правитель привносил в облик монеты что-то новое. В 1726 году, при Екатерине I, копейки стали квадратными на манер шведских монет-плат. Но необычная форма денег оказалась неудобной, и их пришлось переплавить.
Императрица Елизавета Петровна поменяла вес монет. Ее версия копейки 1755—1757 годов оказалась самой тяжелой в российской истории. Копейка весила в три раза больше петровской и в 14 больше современной.
Копейки-тяжеловесы обзавелись новым образом — парящим орлом — и получили прозвище «облачные». У «облачных» копеек в дальнейшем появились и родственники — «соболя». Дизайн новых монет утвердила императрица Екатерина II. Отчеканенные на копейках звери символизировали богатство Сибири. Ходили монеты с соболями только на Урале и в Сибири, вывозить их в Центральную Россию запрещалось. Металл на «соболей» шел особый, из алтайских месторождений, с примесью серебра и золота. Сибирские копейки отличались от общеимперских по весу и размеру.
Бумажные копейки
В Первую мировую войну копейка и сама стала бумажной. От подделки ее защищали водяные знаки.
Копеечные монеты заменяли почтовыми марками. Деньги-марки повторяли почтовые марки, выпущенные в честь 300-летия дома Романовых.
Советская копейка
В СССР копейка — самая популярная монета. Возвращение ее в металлическом исполнении ознаменовало восстановление экономики после всех потрясений. Первые советские копейки были отчеканены в 1924 году. По своим параметрам они в точности повторяли царскую монету. Только изображение двуглавого орла сменилось советской символикой.
Герб СССР оставался на копейках вплоть до отмены советских денег в 1993 году. А вот металл менялся. Копейка успела побыть и медной, и бронзовой, и латунной.
На копейку можно было купить много полезных мелочей: коробок спичек, стакан газировки без сиропа, школьную тетрадь, мел, газету.
Современная копейка
Сегодня копейка является официальным средством платежа в нашей стране, ее статус закреплен в законе о Банке России.
Копейка, прошедшая многовековой путь, сохраняет свою значимость. Так, курсы валют рассчитываются вплоть до копеек. Помимо находящихся в наличном обращении, есть и копейки, фигурирующие в безналичных расчетах.