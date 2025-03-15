Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зачем нужна копейка

Копейка — знаковая монета для России. Она участвовала в реформах, возвещала о наступлении мирных времен, считалась сокровищем. Успела побывать круглой, вытянутой, квадратной, металлической, бумажной, с орлами, соболями, гербом и вензелями, а в 21 веке ушла в виртуальное пространство.

С чего все началось

Первые копейки были отчеканены в 1535 году в Новгороде. Их ввела в обращение мать Ивана Грозного — великая княгиня Елена Глинская, выступавшая регентом при малолетнем сыне.

Тогда в русских землях еще были в ходу монеты, различавшиеся по весу, размеру и изображениям. Елена Глинская провела реформу, четко определив вид и вес новых монет, сделав их стандартом для всех княжеств.

На единой общерусской монете появился воин с копьем — копейщик. Он и дал монетам название «копейные деньги». Со временем оно превратилось в «копейку».

Копейка Ивана Грозного, после 1547 года
Копейка Ивана Грозного, после 1547 года

Как копейка стала круглой

До XVIII века копейки оставались маленькими и неровными. Из-за особенностей ручной чеканки надписи и изображения на них были плохо различимы. Их делали из проволоки: ее нарезали на разномастные кусочки и били молотом.

За схожесть допетровских копеек с рыбьей чешуей современные нумизматы прозвали их «чешуйками».

Серебряная копейка Петра I старого образца, 1706 год
Серебряная копейка Петра I старого образца, 1706 год

При Петре I новая копейка получила идеально круглую форму благодаря появлению на монетных дворах станков. За счет более усовершенствованного оборудования создавались одинаковые ровные заготовки монет, на ребро наносились засечки. Это уберегало монеты от подделки и обрезания.

Медная копейка Петра I, 1708 год
Медная копейка Петра I, 1708 год

Образ воина с копьем сохранился, а также впервые на монете появилось само слово «копейка». Ранее оно не чеканилось.

Самые необычные копейки

На круглой форме копейка не остановилась: каждый правитель привносил в облик монеты что-то новое. В 1726 году, при Екатерине I, копейки стали квадратными на манер шведских монет-плат. Но необычная форма денег оказалась неудобной, и их пришлось переплавить.

Медная копейка Екатерины I, 1726 год
Медная копейка Екатерины I, 1726 год

Императрица Елизавета Петровна поменяла вес монет. Ее версия копейки 1755—1757 годов оказалась самой тяжелой в российской истории. Копейка весила в три раза больше петровской и в 14 больше современной.

Медная копейка Елизаветы Петровны, 1756 год
Медная копейка Елизаветы Петровны, 1756 год

Копейки-тяжеловесы обзавелись новым образом — парящим орлом — и получили прозвище «облачные». У «облачных» копеек в дальнейшем появились и родственники — «соболя». Дизайн новых монет утвердила императрица Екатерина II. Отчеканенные на копейках звери символизировали богатство Сибири. Ходили монеты с соболями только на Урале и в Сибири, вывозить их в Центральную Россию запрещалось. Металл на «соболей» шел особый, из алтайских месторождений, с примесью серебра и золота. Сибирские копейки отличались от общеимперских по весу и размеру.

Медная сибирская копейка Екатерины II, 1777 год
Медная сибирская копейка Екатерины II, 1777 год

Бумажные копейки

В Первую мировую войну копейка и сама стала бумажной. От подделки ее защищали водяные знаки.

Бумажная копейка, 1915 год
Бумажная копейка, 1915 год

Копеечные монеты заменяли почтовыми марками. Деньги-марки повторяли почтовые марки, выпущенные в честь 300-летия дома Романовых.

Почтовая марка номиналом 1 копейка, 1916 год
Почтовая марка номиналом 1 копейка, 1916 год

Советская копейка

В СССР копейка — самая популярная монета. Возвращение ее в металлическом исполнении ознаменовало восстановление экономики после всех потрясений. Первые советские копейки были отчеканены в 1924 году. По своим параметрам они в точности повторяли царскую монету. Только изображение двуглавого орла сменилось советской символикой.

Копейка, 1924 год
Копейка, 1924 год

Герб СССР оставался на копейках вплоть до отмены советских денег в 1993 году. А вот металл менялся. Копейка успела побыть и медной, и бронзовой, и латунной.

На копейку можно было купить много полезных мелочей: коробок спичек, стакан газировки без сиропа, школьную тетрадь, мел, газету.

Современная копейка

Сегодня копейка является официальным средством платежа в нашей стране, ее статус закреплен в законе о Банке России.

Памятные монеты Банка России с изображением российских копеечных монет: 3 рубля (серебро, 2004 год) и 1000 рублей (золото, 2009 год)
Памятные монеты Банка России с изображением российских копеечных монет: 3 рубля (серебро, 2004 год) и 1000 рублей (золото, 2009 год)

Копейка, прошедшая многовековой путь, сохраняет свою значимость. Так, курсы валют рассчитываются вплоть до копеек. Помимо находящихся в наличном обращении, есть и копейки, фигурирующие в безналичных расчетах.