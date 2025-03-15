Зачем нужна копейка

Копейки-тяжеловесы обзавелись новым образом — парящим орлом — и получили прозвище «облачные». У «облачных» копеек в дальнейшем появились и родственники — «соболя». Дизайн новых монет утвердила императрица Екатерина II. Отчеканенные на копейках звери символизировали богатство Сибири. Ходили монеты с соболями только на Урале и в Сибири, вывозить их в Центральную Россию запрещалось. Металл на «соболей» шел особый, из алтайских месторождений, с примесью серебра и золота. Сибирские копейки отличались от общеимперских по весу и размеру.