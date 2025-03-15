В РФ могут увеличить финансирование программы льготного кредитования отелей

«Завершился отбор заявок по программе льготного кредитования отелей и туристических кластеров. У нас в целом по стране поступило заявок в три раза больше, чем есть ресурс. Будем обращаться в правительство [РФ] с предложением по максимуму поискать ресурс дополнительный, чтобы хорошие заявки как минимум не отклонить, а по максимуму использовать. Должен сказать, что 24 заявки поступили от пяти регионов СКФО, молодцы, поработали с заявками», — сказал Решетников, прибывший в Дагестан с рабочим визитом.