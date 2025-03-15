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В РФ могут увеличить финансирование программы льготного кредитования отелей

КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН /Дагестан/, 15 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития России планирует рассмотреть дополнительное финансирование программы льготного кредитования отелей из-за высокого спроса. Всего по стране спрос на программу превысил в три раза предусмотренные ресурсы, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании по развитию туризма в СКФО.

Источник: Morgan Lane/CC0

«Завершился отбор заявок по программе льготного кредитования отелей и туристических кластеров. У нас в целом по стране поступило заявок в три раза больше, чем есть ресурс. Будем обращаться в правительство [РФ] с предложением по максимуму поискать ресурс дополнительный, чтобы хорошие заявки как минимум не отклонить, а по максимуму использовать. Должен сказать, что 24 заявки поступили от пяти регионов СКФО, молодцы, поработали с заявками», — сказал Решетников, прибывший в Дагестан с рабочим визитом.

Он добавил, что в регионах Северного Кавказа уже реализуется 20 проектов по созданию гостиниц и 1 по строительству горнолыжной инфраструктуры в Карачаево-Черкесии.