В Госдуме предупредили о популярных мошеннических схемах обмана предпринимателей

«Например, фирма-»решала’убеждает поставщика в необходимости срочного заключения договора, но требует ускоренной оплаты. Контрагент, проверяя компанию, находит юридически зарегистрированное лицо, однако в этот момент его мало что настораживает. Через несколько недель выясняется, что фирма существует только на бумаге, а деньги, переведенные на ее счет, уже обналичены и выведены через цепочку подставных организаций. Чтобы защититься, важно не только проверять саму компанию, но и анализировать ее историю, финансовую отчетность, наличие судебных разбирательств и отзывы бывших партнеров", — подчеркнул он.