В бюджет Крыма поступят деньги от продажи национализированного имущества

От реализации национализированного имущества с момента старта этого процесса в 2023 году в бюджет Республики Крым поступило 4,8 млрд рублей. Всего национализировано свыше 4 200 объектов имущества, принадлежавшего 410 недружественным в отношении России людям и государствам. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней от отчуждения имущества республики в 2024 году составили порядка 2 млрд рублей, что в 3,8 раза превышает показатели 2023 года.
«До конца марта 2025 года дополнительно поступит свыше 1 млрд рублей. В частности, в бюджет Крыма планируется поступление около 649 млн рублей от продажи национализированного имущества врагов Крыма и России», — сообщил он.
Глава крымского парламента отметил, что с момента начала национализации профильными органами власти заключено 1 816 договоров аренды государственного имущества. В бюджет Крыма от аренды этого имущества с 2023 года по сегодняшний день поступило около 2,3 млрд рублей.
О национализации
Депутаты Госсовета Крыма 18 октября 2022 года приняли закон о возможности признания собственностью республики имущества недружественных стран и их граждан. Были национализированы активы АО «Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия”, судостроительного завода “Залив”, имущество ООО “Руслайн ко”, “Мегастроя”, а также недвижимость Владимира Зеленского, певицы Джамалы, бывшего премьера Украины Арсения Яценюка. Собственностью Крыма также стало имущество ЗАО “Ялтинская киностудия”, ООО “Отель “Бристоль” в Ялте, ПАО “Платинум банк”, ПАО “Укрсоцбанк”, АО “Международный детский медицинский центр “Чайка”, ООО “Каракаш агро”, АО “Пансионат”.