В бюджет Крыма поступят деньги от продажи национализированного имущества

От реализации национализированного имущества с момента старта этого процесса в 2023 году в бюджет Республики Крым поступило 4,8 млрд рублей. Всего национализировано свыше 4 200 объектов имущества, принадлежавшего 410 недружественным в отношении России людям и государствам. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней от отчуждения имущества республики в 2024 году составили порядка 2 млрд рублей, что в 3,8 раза превышает показатели 2023 года.