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Топ-7 лучших детских банковских карт в 2025 году

Давать карманные деньги детям удобнее в электронном формате — так проще контролировать их покупки и моментально совершать пополнения. Финансы Mail разобрались, как правильно выбрать детскую банковскую карту.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Современные банковские услуги адаптируются под потребности разных возрастных категорий, и дети не являются исключением. Согласно российскому законодательству, детям с шести лет разрешено распоряжаться деньгами с согласия родителей. В период с 14 до 18 лет они получают расширенные финансовые возможности, включая право самостоятельно открывать банковские счета с письменного разрешения законных представителей. Детские карты становятся удобным инструментом для обучения финансовой грамотности, а также позволяют родителям контролировать финансовые операции ребенка.

Что такое детская банковская карта?

Детская банковская карта — это разновидность дебетовой карты, доступная несовершеннолетним и привязанная к счету родителей. Несмотря на ее функциональное сходство с картами для взрослых, существуют ключевые особенности. С помощью такой карты ребенок может оплачивать покупки в магазинах, проезд в транспорте или питание в школьной столовой. В некоторых регионах карта дополняется функционалом школьных сервисов: пропуском в образовательное учреждение, оплатой льготного проезда, а также упрощенным доступом к другим услугам.

Важно понимать, что ребенок не имеет доступа к остаткам на основном счете родителей — деньги переводятся исключительно на привязанный к детской карте счет. Родители остаются главными контролерами финансовых операций, а также несут материальную ответственность за действия ребенка.

Большинство российских банков предлагают широкие возможности для настройки детской карты:

  • Установка суточных и месячных лимитов на расходы.
  • Возможность ограничить снятие наличных.
  • Онлайн-отслеживание баланса и истории операций через мобильные приложения.

Родители могут оперативно блокировать карту, если ребенок ее потеряет, а также подключать уведомления для отслеживания транзакций в режиме реального времени.

На что обратить внимание при выборе детской карты

При выборе карты для несовершеннолетнего нужно учитывать следующие ключевые характеристики:

  1. Наличие ограничений на траты — они помогут не выйти за рамки бюджета.
  2. Возможность дистанционного мониторинга операций родителями через мобильные сервисы.
  3. Условия оформления и использования: платность выпуска или обслуживания, возможность подключения дополнительных функций.

Обзор популярных детских карт от российских банков

Для удобства выбора ознакомимся с наиболее популярными предложениями банков для детей, их условиями и функциональными особенностями.

Детская карта от ВТБ

  • Стоимость: открытие и обслуживание бесплатно, уведомления — 79 ₽ в месяц.
  • Возраст ребенка: с 6 до 17 лет.
  • Кешбэк: увеличенный кешбэк в категориях на выбор.
  • Лимиты: устанавливаются родителями.
  • Приложение для детей: поддерживается.
  • Дополнительно: можно выпустить платежный стикер (199 ₽).

Детская СберКарта

  • Стоимость: выпуск и обслуживание бесплатно.
  • Возраст ребенка: с 6 до 13 лет.
  • Кешбэк: 1% бонусами «Спасибо» на все покупки, до 10% у партнеров банка.
  • Лимиты: устанавливаются родителями.
  • Приложение для детей: доступно.
  • Особенность: возможность оформить карту в виде платежного стикера (стоимость выпуска — 700 ₽). После достижения ребенком 14 лет карта автоматически переводится на молодежный тариф.

Детская дебетовая карта «Джуниор» от Т-Банка

  • Стоимость: бесплатно.
  • Возраст ребенка: от рождения до 14 лет.
  • Кешбэк: до 30% по спецпредложениям.
  • Накопления: до 15% годовых, до 16% при наличии подписки Pro (299 ₽ в месяц).
  • Лимиты: контролируются родителями.
  • Приложение для детей: поддерживается.

Детская дебетовая карта от МКБ

  • Стоимость: выпуск и обслуживание бесплатно.
  • Возраст ребенка: с 6 до 17 лет.
  • Кешбэк: 3% за все покупки.
  • Лимиты: выставляются родителями.
  • Приложение: поддерживается.
  • Особенность: возможность выбрать индивидуальный дизайн карты, в комплекте предоставляются наклейки.

Карта «Первая» от ЮниКредит Банка

  • Стоимость: выпуск бесплатно, обслуживание — 300 ₽ в год.
  • Возраст ребенка: с 6 до 13 лет.
  • Кешбэк: до 10% в категориях (игрушки, игры, фастфуд, супермаркеты).
  • Накопления: до 7% годовых на остаток.
  • Приложение для детей: не поддерживается.
  • Дополнительно: выбор из 5 вариантов дизайна карты.

Детская дебетовая карта от Альфа-Банка

  • Стоимость: выпуск бесплатно; уведомления — 99 ₽ в месяц со второго месяца.
  • Возраст ребенка: с 6 до 14 лет.
  • Кешбэк: до 5% в выбранных категориях, до 100% в «барабане кешбэка».
  • Накопления: 12% годовых на сумму до 100 тыс. руб.
  • Лимиты: устанавливаются родителями.
  • Приложение для детей: доступно.
  • Особенность: в комплекте — наклейки для персонализации карты.

Карты для детей от ВБРР

  • Стоимость: выпуск бесплатно.
  • Возраст ребенка: с 7 до 13 лет.
  • Кешбэк: до 10% в день рождения, 5% в категориях «Книги», «Товары для детей».
  • Лимиты: устанавливаются родителями.
  • Приложение для детей: не предусмотрено.
  • Дополнительно: возможность оформить платежный браслет за 700 ₽

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».