Топ-7 лучших детских банковских карт в 2025 году

Детская банковская карта — это разновидность дебетовой карты, доступная несовершеннолетним и привязанная к счету родителей. Несмотря на ее функциональное сходство с картами для взрослых, существуют ключевые особенности. С помощью такой карты ребенок может оплачивать покупки в магазинах, проезд в транспорте или питание в школьной столовой. В некоторых регионах карта дополняется функционалом школьных сервисов: пропуском в образовательное учреждение, оплатой льготного проезда, а также упрощенным доступом к другим услугам.