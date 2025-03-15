Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 15 марта 2025 года

На заседании совета директоров ЦБ 14 февраля 2025 года показатель ставки оставили на уровне 21%. Сейчас доходность по вкладам снова меняется на фоне ожиданий мартовского заседания совета директоров Банка России.
Самое выгодное предложение на платформе Финуслуги сроком на три месяца предлагает «Московский кредитный банк», но только новым клиентам платформы: 24% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до 2 миллионов рублей. Этот же банк предлагает вклады для всех клиентов, но уже под 20,2% годовых при сумме от 3 млн рублей и под 20% при сумме пополнения от 30 тысяч рублей.
Банк ДОМ.РФ предлагает открыть вклад под 21,5% годовых на сумму от 1 до 15 миллионов рублей.
Под 21,4% годовых можно открыть вклад на три месяца в Банке «Центр-инвест», сумма вклада должна быть от 500 тысяч рублей.
В Энерготрансбанке оформить вклад на три месяца можно под 20,9% годовых, сумма должна быть от 30 тысяч до 50 миллионов рублей.
Отметим, что условия по процентной доходности доступны при открытии вкладов онлайн на маркетплейсе Финуслуги.
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