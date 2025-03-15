Топ-6 банковских вкладов сроком на три месяца на 15 марта 2025 года

Самое выгодное предложение на платформе Финуслуги сроком на три месяца предлагает «Московский кредитный банк», но только новым клиентам платформы: 24% годовых на сумму вклада от 10 тысяч до 2 миллионов рублей. Этот же банк предлагает вклады для всех клиентов, но уже под 20,2% годовых при сумме от 3 млн рублей и под 20% при сумме пополнения от 30 тысяч рублей.