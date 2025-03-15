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Российские геймеры начали скупать сыр и сметану

Сеть магазинов «Магнит» зафиксировала ажиотажный спрос на акционные товары благодаря коллаборации с популярной игрой Genshin Impact.

Источник: Газета.Ру

Стартовавшая недавно промо-акция уже привлекла миллионы покупателей по всей России, сообщает BFM.

Условия акции предполагают, что при совершении покупок на определенную сумму клиенты получают маленькую фигурку с изображением одного из героев Genshin Impact.

«А если покупать специальные акционные товары, то фигурок будет больше. И, как выяснилось, дети и подростки в состоянии выкупить весь ассортимент того или иного сыра или сметаны, чтобы выиграть приз с любимым персонажем. Или уговорить на это родителей», — пишет BFM.

По данным представителя «Магнит», за первые два дня в акции приняли участие более двух млн россиян.

Коллаборация с Genshin Impact не является первым подобным проектом для российского рынка. Ранее с игрой сотрудничала сеть «ДоДо Пицца». Аналогичные промо-мероприятия регулярно проводятся и для других игр китайской студии miHoYo (HoYoverse).