Российские геймеры начали скупать сыр и сметану

Стартовавшая недавно промо-акция уже привлекла миллионы покупателей по всей России, сообщает BFM.
Условия акции предполагают, что при совершении покупок на определенную сумму клиенты получают маленькую фигурку с изображением одного из героев Genshin Impact.
«А если покупать специальные акционные товары, то фигурок будет больше. И, как выяснилось, дети и подростки в состоянии выкупить весь ассортимент того или иного сыра или сметаны, чтобы выиграть приз с любимым персонажем. Или уговорить на это родителей», — пишет BFM.
По данным представителя «Магнит», за первые два дня в акции приняли участие более двух млн россиян.
Коллаборация с Genshin Impact не является первым подобным проектом для российского рынка. Ранее с игрой сотрудничала сеть «ДоДо Пицца». Аналогичные промо-мероприятия регулярно проводятся и для других игр китайской студии miHoYo (HoYoverse).