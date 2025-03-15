Российские геймеры начали скупать сыр и сметану

«А если покупать специальные акционные товары, то фигурок будет больше. И, как выяснилось, дети и подростки в состоянии выкупить весь ассортимент того или иного сыра или сметаны, чтобы выиграть приз с любимым персонажем. Или уговорить на это родителей», — пишет BFM.