Россиянам рассказали, откуда берутся деньги

Наличные деньги в России выпускает Центробанк. Именно регулятор оценивает количество банкнот, необходимых экономике, и запускает их производство. При чем подсчитывает Банк России покупюрно: каких банкнот сколько нужно, в каком номинале направлять деньги по регионам.
Печатает и чеканил деньги специальная госкомпания — «Гознак» — на монетных дворах в Москве и Санкт-Петербурге.
Наличные деньги являются только частью всех денег страны. Остальные находятся на банковских счетах, и создают их коммерческие банки.
Как они это делают? Допустим, один человек открыл депозит в банке и поместил на него 50 тысяч рублей. Деньги принадлежат ему, но используются банком, за что владелец депозита и получает проценты.
Эти 50 тысяч банк может использовать, чтобы выдать кредит другому клиенту, который платит за него процент.
Выходит, что количество денег увеличилось, но физически их больше не стало — так кредитные организации и создают деньги.
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