Стало известно, почему фентанил оказался в центре торговой борьбы США и Китая

4 февраля в силу вступил указ президента Дональда Трампа о введении 10%-ных пошлин на весь импорт в США из Китая. Месяц спустя он удвоил их до 20%. В обоих случаях администрация Трампа заявила, что тарифы были способом привлечь Китай к ответственности за его предполагаемую неспособность ограничить экспорт фентанила и его компонентов, которые способствовали опиоидному кризису в США. Bloomberg попытался разобраться, почему именно фентанил оказался в центре торговой войны Вашингтона и Пекина.