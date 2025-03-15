Стало известно, почему фентанил оказался в центре торговой борьбы США и Китая

Почему Трамп зациклился на фентаниле?
Фентанил — это мощное синтетическое опиоидное обезболивающее, используемое для снятия боли, связанной с хирургическими вмешательствами или другими сложными состояниями. По данным Bloomberg, за последнее десятилетие незаконный фентанил способствовал росту смертности от передозировки в США.
Как сообщает агентство со ссылкой на данные Американо-китайской комиссии по обзору экономики и безопасности за 2021 год, Китай, обладающий крупной химической промышленностью, остается «основной страной происхождения незаконного оборота фентанила и связанных с ним веществ в Соединенных Штатах».
Управление по борьбе с наркотиками США сообщает, что с 2019 года китайские наркоторговцы в значительной степени перешли от производства готового фентанила к экспорту его компонентов мексиканским картелям, которые производят и поставляют готовый продукт.
Администрация Трампа утверждает, что повышение тарифов даст США рычаг давления на правительство Китая, чтобы оно приняло жесткие меры по ограничению экспорта фентанила и химических веществ, используемых для его производства.
Как Пекин отреагировал на обвинения Трампа?
10 марта Китай принял ответные меры, введя пошлины в размере от 10% до 15% на ряд американских сельскохозяйственных продуктов.
Двумя днями позднее официальный представитель Министерства иностранных дел Китая заявил, что Пекин решительно пресек торговлю фентанилом, и сказал, что Вашингтону следовало бы сказать «большое спасибо» вместо того, чтобы вводить пошлины на китайский импорт.
Китайский регулирующий орган в области медицины также заявил, что продолжит усиливать надзор за производством и продажей фентанила, повторив, что страна никогда не экспортировала препараты с фентанилом в страны Северной Америки, сообщает Bloomberg.
Что Китай уже сделал для ограничения торговли фентанилом?
В 2018 году Китай пообещал ужесточить надзор и пересмотреть правила в отношении производства фентанила после того, как Трамп и Си Цзиньпин встретились на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине.
Выполняя свои обещания, Китай в 2019 году закрыл лазейку, которая препятствовала борьбе с лабораториями, превратившими страну в крупнейшего в мире экспортёра фентанила. В том же году Китай приговорил трёх граждан Китая к максимальным наказаниям за контрабанду фентанила в США, назначив одному из них смертную казнь с отсрочкой исполнения приговора, а двум другим — пожизненное заключение.
Но двустороннее сотрудничество застопорилось, когда отношения между США и Китаем обострились из-за разногласий, связанных с Тайванем и пандемией COVID-19. В августе 2022 года Китай официально объявил, что приостанавливает сотрудничество с США в области борьбы с наркотиками и правоохранительной деятельности. Сотрудничество было восстановлено в конце президентского срока Джо Байдена.