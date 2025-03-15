Киберэксперт рассказал, как работает уловка мошенников проверкой на бота

По словам специалиста, за словом CAPTCHA скрывается сильно упрощённый тест Тьюринга, который нужен, чтобы определить, кто перед вами — человек или машина. То есть, это какая-то задача, которую компьютеры пока решить не в состоянии. А вот люди, даже не обладающие специальными знаниями, вполне себе могут с ней справиться.