Иран заинтересовался опытом России по внедрению электронных касс

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Иран намерен перенять опыт России в сфере внедрения электронных касс. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов по итогам встречи с послом Ирана в России Каземом Джалали.
«Одними из первых в мире мы создали инновационную цифровую платформу, которая объединяет различные сервисы, значительно облегчая работу малого бизнеса, помогая ему с расчетами, ведением учета, — указал Титов. — А государству эта же платформа помогает иметь полную статистику практически в онлайне и, конечно же, собирать налоги, которые становятся значительным вкладом в выполнение социальных программ. Достаточно сказать, что за годы существования системы электронных касс доля “подпольного” наличного оборота в малом бизнесе сократилась с 80% до 20%».
По словам спецпредставителя президента, посол Ирана высоко оценил технологическое развитие налоговой и банковской систем РФ на современном этапе. «Именно эти две системы настолько успешно сработали, что смогли подстраховать вашу страну от санкций, от проблем с бюджетом, от обесценивания национальной валюты, — отметил Джалали. — В Иране у нас накопилось много вопросов к налоговой системе. Уверен, что ваши наработки помогут коллегам в Тегеране. Вы смогли сократить уровень ухода предприятий от налогообложения. Для нас это пока остается проблемой. Ваша платформа действительно сможет помочь, будем серьезно заниматься этим вопросом».
По словам Титова, в России за последние годы предпринимались шаги, чтобы обеспечить связь между малым бизнесом и государством, и РФ готова делиться с другими странами этими знаниями и наработками, бесплатно передавая программное обеспечение и помогая запустить систему. «Подобный опыт сотрудничества уже есть с Кыргызстаном и Таджикистаном, началось определенное взаимодействие с Саудовской Аравией. Будем рады, если подобный интерес возникнет и со стороны Ирана, что могло бы стать одной из тем нашей совместной работы в рамках БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества», — заключил он.