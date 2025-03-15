Иран заинтересовался опытом России по внедрению электронных касс

По словам спецпредставителя президента, посол Ирана высоко оценил технологическое развитие налоговой и банковской систем РФ на современном этапе. «Именно эти две системы настолько успешно сработали, что смогли подстраховать вашу страну от санкций, от проблем с бюджетом, от обесценивания национальной валюты, — отметил Джалали. — В Иране у нас накопилось много вопросов к налоговой системе. Уверен, что ваши наработки помогут коллегам в Тегеране. Вы смогли сократить уровень ухода предприятий от налогообложения. Для нас это пока остается проблемой. Ваша платформа действительно сможет помочь, будем серьезно заниматься этим вопросом».