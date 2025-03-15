Эксперты предрекли рост рынка онлайн-торговли в России

Согласно оценкам экспертов, объем российского рынка электронной коммерции к 2030 году может достигнуть 32−35 трлн рублей.
«Сценарии развития российского e-commerce к 2030 году зависят от скорости цифровизации и стратегии игроков. В базовом сценарии рынок вырастет в 2,6 раза, достигнув 32,3 трлн рублей, при этом доля независимого e-commerce составит около 28%», — говорится в сообщении.
По словам партнера консалтинговой компании Максима Болотских, при самом оптимистичном сценарии рынок может вырасти в 2,8 раза и достигнуть 35,2 трлн рублей.
До этого в Wildberries сообщали, продажи автомобильных товаров на платформе выросли вдвое.
В пресс-службе сообщили, что продажи автомобильных товаров, запчастей и расходников на платформе Wildberries увеличились в 2024 году на 96% в денежном выражении — почти вдвое относительно предыдущего года.