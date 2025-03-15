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Эксперт назвала подводные камни в «зарплатах домохозяек» от государства

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил ввести выплаты для тех, кто не трудоустроен, но занимается заботой о семье. О том, какие в этой инициативе есть подводные камни, Финансам Mail рассказала Фарида Мирзабалаева, к.э.н., доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации «Управление человеческими ресурсами».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По ее словам, обсуждение по поводу «зарплат домохозяек» вызывает много вопросов.

«Бесспорно, домашний труд, отнимая много сил, остается незамеченным, недооцененным. Родители, выходя из трудового ритма, теряют не только доходы, но и карьерные перспективы. Идея вроде приближена к практике и имеет право на жизнь!», — сказала эксперт.

Однако, подчеркнула она, предполагаемые выплату будут положены мамам и папам в размере прожиточного минимума, если они заняты только домашним хозяйством и работают в России от 5 и более лет. Стоит учитывать, что прожиточный минимум разный и, соответственно, выплаты «зарплат домохозяйкам» будут разными.

«Необходимо задуматься и о том, правильно ли назначать подобные “зарплаты”, если совокупные доходы семьи будут достойными и подобные выплаты окажутся незамеченными, несущественными в бюджете семьи? Если нет, то как доказать нуждаемость?», — задалась вопросами Мирзабалаева.

Кроме того, отметила экономист, нужно будет решить такие вопросы, как выявление неформальных доходов домохозяек от надомного труда, как вписать выплаты в систему льгот, чтобы они «не терялись».

По словам эксперта, в России достаточно разветвлённая система социальной защиты, но сами выплаты порой незначительные. Необходимо их увеличить и подстроить под жизненные ситуации и потребности домохозяек. Родители, занятые домом, вносят существенное влияние в ВВП страны, снижают нагрузку на социальную инфраструктуру экономики страны.

«Вероятно, можно предложить аналог ДМС для решения проблем со здоровьем и развитием мам и пап, которые заняты домашней работой и не имеют дохода. Полученные выплаты родители потратят на семью, а виртуальные деньги могут быть потрачены только на развитие трудового потенциала и укрепления здоровья родителей», — заключила Мирзабалаева.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».