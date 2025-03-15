Эксперт назвала подводные камни в «зарплатах домохозяек» от государства

Однако, подчеркнула она, предполагаемые выплату будут положены мамам и папам в размере прожиточного минимума, если они заняты только домашним хозяйством и работают в России от 5 и более лет. Стоит учитывать, что прожиточный минимум разный и, соответственно, выплаты «зарплат домохозяйкам» будут разными.