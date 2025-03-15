Bloomberg оценил вероятность возвращения российского газа в Европу

До начала военной операции на Украине Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу, удовлетворяя около 40% спроса и поставляя топливо по нескольким газопроводам в более чем 20 стран. Согласно оценке Международного энергетического агентства, в 2024 году российская доля в импорте ЕС сократилась до 14%. На данный момент в рабочем состоянии сохранился единственный маршрут — нитка «Турецкого потока», по которой газ поступает в Венгрию, Сербию и Словакию через Турцию и Черное море.