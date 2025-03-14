Запасы газа в хранилищах Европы опустились ниже 36%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 36% впервые более чем за три года и составляют менее 40 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). С начала отопительного сезона нетто-отбор (разница между объемом отбора и закачки) из ПХГ ЕС составляет около 66 млрд куб. м.
Отбор газа из ПХГ стран ЕС 12 марта, по данным GIE, составил 395 млн куб. м. Закачка снизилась до 30 млн куб. м. На фоне высоких темпов расхода газовых запасов в текущем отопительном сезоне, общий объем топлива в ПХГ является лишь седьмым максимальным для начала марта за все время наблюдений — 39,8 млрд куб. м газа.
Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений). Сейчас ПХГ Европы заполнены на 35,89% (на 10,71 п.п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что в относительном выражении уже ниже показателя не только на конец прошлого осенне-зимнего периода, но и к завершению отопительных сезонов 2010—2011 гг., 2011−2012 гг., 2013−2014 гг., 2018−2019 гг., 2019−2020 гг. и 2022−2023 гг.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ около 70,5 млрд куб. м газа. Нетто-отбор составляет около 66 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 135-й день с момента достижения максимума их заполнения на 25% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 и 2022 годы, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).
Текущая неделя в Европе оказывается гораздо прохладнее предыдущей. Низкие температуры могут сохраниться в регионе и в начале следующей семидневки. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в феврале в среднем составила 13%, а в марте — 15%. Средняя цена закупки газа в Европе в феврале текущего года составила около $542 за 1 тыс. куб. м, а в марте — около $463.
Поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы в марте идут рекордными темпами для этого месяца. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 54% от максимума.