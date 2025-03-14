Wylsacom: Европа никак не влияет на рынок игровых консолей

Однако, в России никакого дефицита игровых консолей не наблюдается, поскольку параллельный импорт работает и люди, которые хотят погрузиться в мир игр, совершенно спокойно могут это сделать, добавил он. В то же время, по словам Петухова, все ушедшие из России цифровые и IТ-компании заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее вернуться, как только возможность у них такая появится. «Поэтому я ожидаю скорейшего возвращения. Я уверен, что все они, как говорится, на низком старте», — добавил он.