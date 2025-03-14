Wylsacom: Европа никак не влияет на рынок игровых консолей

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Санкции Евросоюза по запрету экспорта в РФ игровых консолей являются странными, поскольку Европа никаким образом не влияет на данный рынок. Об этом в интервью ТАСС рассказал технологический блогер Валентин Петухов, более известный как Wylsacom.
«Это очень странные санкции, потому что Европа здесь никаким образом не влияет на рынок, и то, что запретили продавать какие-то консоли и эти вещи, в принципе, компании, которые занимались реализацией такого оборудования, они, в принципе, покинули наш рынок еще в 2022 году», — сказал блогер.
Однако, в России никакого дефицита игровых консолей не наблюдается, поскольку параллельный импорт работает и люди, которые хотят погрузиться в мир игр, совершенно спокойно могут это сделать, добавил он. В то же время, по словам Петухова, все ушедшие из России цифровые и IТ-компании заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее вернуться, как только возможность у них такая появится. «Поэтому я ожидаю скорейшего возвращения. Я уверен, что все они, как говорится, на низком старте», — добавил он.