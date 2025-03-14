Внимание на геополитике

Акции Татнефти (TATN 710,3 ₽, +2,33%) оказались в лидерах роста через час после закрытия основной сессии прибавив к тому времени 3,2%, за ними следовали акции ЭнГруп (ENPG 507,4 ₽, +2,78%) и МТС (MTSS 244,7 ₽, +1,81%). Несмотря на негативную динамику на фондовом рынке в основную сессию, рубль укрепился по отношению к доллару США и китайскому юаню, хотя официальные курсы Банка России, установленные на пятницу, практически не изменились. Банк России установил курс на пятницу на уровне 86,6 ₽ за один доллар и 11,87 ₽ за один юань. Котировки золота показали рост на фоне всплеска волатильности на глобальных фондовых рынках, прибавив более 2%. Котировки Brent тоже повысились, закрепившись выше 71 доллара за баррель.