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Внимание на геополитике

Обзор российского рынка на 14 марта от Ованеса Оганисяна, директора аналитического департамента «Цифра брокер».

Ованес Оганисян
директор аналитического департамента "Цифра брокер"
Источник: Freepik

Рынок накануне. В основную сессию четверга индексы показали снижение. Индекс МосБиржи снизился на 1,96% до 3121,52 п. Тем не менее в дополнительную вечернюю сессию рынок восстановился на фоне коротких и не очень прозрачных политических новостей о возможном перемирии, озвученных на пресс-конференции после переговоров президентов Белоруссии и России.

Акции Татнефти (TATN 710,3 ₽, +2,33%) оказались в лидерах роста через час после закрытия основной сессии прибавив к тому времени 3,2%, за ними следовали акции ЭнГруп (ENPG 507,4 ₽, +2,78%) и МТС (MTSS 244,7 ₽, +1,81%). Несмотря на негативную динамику на фондовом рынке в основную сессию, рубль укрепился по отношению к доллару США и китайскому юаню, хотя официальные курсы Банка России, установленные на пятницу, практически не изменились. Банк России установил курс на пятницу на уровне 86,6 ₽ за один доллар и 11,87 ₽ за один юань. Котировки золота показали рост на фоне всплеска волатильности на глобальных фондовых рынках, прибавив более 2%. Котировки Brent тоже повысились, закрепившись выше 71 доллара за баррель.

Геополитический фон останется основным фактором в центре внимания и в пятницу. По сообщениям, СМИ вчера в Москву с визитом прибыл специальный посланник президента США Стив Уиткофф. По информации, озвученной журналистом газеты Коммерсант, вечером должна была состоятся встреча американского гостя с президентом России. Состоялась ли встреча и какие были результаты пока информация об этом не поступала.

Новости, ожидания и торговые идеи. Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, выступая на форуме организованным агентством АКРА, сделал пару противоречивых заявлений. С одной стороны, он отметил признаки замедления инфляции и фактический рост реальной ставки. «В сценарии более быстрого охлаждения это будет означать, что пространство для снижения ставки появится раньше», — отметил Заботкин. С другой стороны, он отметил, что Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, поступившие с февральского заседания данные значимо картину не меняют. Вербальные заявления представителей Банка России в периоды между заседаниями по ставкам — часть трансмиссионного механизма для поддержания целей денежно-кредитной политики.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».