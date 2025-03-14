В России значительно снизились цены на авиабилеты в Турцию

По оценкам экспертов, оптимальные сроки для бронирования билетов зависят от сезона. В зимний период наилучшее время для покупки — за 2−4 недели до вылета или более чем за три месяца. Весной специалисты рекомендуют приобретать билеты за 10−80 дней.