В России значительно снизились цены на авиабилеты в Турцию

В 2025 году средняя стоимость перелета из России в Турцию снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 14,5 тыс. рублей в одну сторону. Такие данные привел сервис для бронирования авиабилетов «Авиасейлс» на основе анализа актуальных данных о бронированиях, сообщает «Газета.Ru».
По оценкам экспертов, оптимальные сроки для бронирования билетов зависят от сезона. В зимний период наилучшее время для покупки — за 2−4 недели до вылета или более чем за три месяца. Весной специалисты рекомендуют приобретать билеты за 10−80 дней.
Для летних поездок подходящим периодом считается интервал от двух недель до двух месяцев, а при долгосрочном планировании — от четырех месяцев. Осенью же выгоднее всего бронировать поездки максимально заранее, чтобы получить лучшие цены.
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