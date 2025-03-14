В Госдуме предложили ввести «зарплаты» для домохозяек

Размер выплаты предлагается установить на уровне прожиточного минимума для трудоспособного населения субъекта РФ. Текст инициативы, подготовленной к внесению в Госдуму, оказался в распоряжении ТАСС.
В случае принятия законопроекта право на выплаты получат женщины, постоянно проживающие в России вместе с членами семьи и занимающиеся исключительно домашним хозяйством. Под этим подразумевается ведение работы по дому, уход за детьми, пожилыми родителями или инвалидами, а также выполнение других бытовых обязанностей, таких как уборка, стирка или приготовление пищи.
«С учетом миграционной политики на сегодняшний день законопроектом устанавливается ограничение для тех, кто недавно приобрел гражданство РФ. Они смогут претендовать на выплату только после пяти лет проживания в России с даты получения гражданства», — сообщил Ярослав Нилов.
Также исключаются граждане, применяющие режим самозанятости, а право на выплаты будет предоставляться, если доход семьи не превышает двойного прожиточного минимума на трудоспособного человека в регионе.
Согласно инициативе, выплаты назначаются сроком на шесть месяцев, после чего можно подать новое заявление, предоставив обновленные документы, подтверждающие право на получение помощи. «Ежемесячная выплата назначается на 6 месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление», — уточняется в пояснительной записке.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».