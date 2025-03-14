В Госдуме предложили ввести «зарплаты» для домохозяек

В случае принятия законопроекта право на выплаты получат женщины, постоянно проживающие в России вместе с членами семьи и занимающиеся исключительно домашним хозяйством. Под этим подразумевается ведение работы по дому, уход за детьми, пожилыми родителями или инвалидами, а также выполнение других бытовых обязанностей, таких как уборка, стирка или приготовление пищи.