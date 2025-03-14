В Минэнерго создадут новый департамент по строительству энергообъектов

«Сейчас появится отдельный департамент, который будет курировать все стройки. Мы создаем общий штаб: строители, регион, и министерство энергетики. И проводим постоянно заседания штаба и отслеживаем все графики, разбито поэтапно строительство работ. Должны быть контрольные точки, у всех должны быть графики, и мы по всем этим контрольным точкам проверяем все вместе», — сказал Цивилев в ходе осмотра строящейся новой газовой ТЭЦ-4 в рамках рабочей поездки в Хабаровск.