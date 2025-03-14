В АКОРТ рассказали, какие продукты подешевели в феврале

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Цены на куриное мясо и яйца, баранину и репчатый лук в феврале 2025 года снизились в магазинах крупных торговых сетей России по сравнению с январем. Соответствующие данные приводятся в мониторинге аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров).
«Минимальная розничная цена куриного мяса в феврале снизилась в среднем на 4,13% до 178,2 рубля за килограмм, яйца категории С1/С2 подешевели на 3,93% до 92,5 рубля за десяток, лук — на 3,5% до 48 рублей за килограмм, а килограмм баранины — на 3,2% до 624 рублей. Снижение цен в пределах 1% было также отмечено на рис, подсолнечное масло и ржаной хлеб», — говорится в сообщении ассоциации.
С точки зрения закупочных цен самое заметное снижение в феврале показали куриные яйца: средние отпускные цены поставщиков на них снизились на 5,4%. Одновременно сократились закупочные цены на репчатый лук (на 4,9%), тушку цыпленка-бройлера (на 2,97%), черный чай (на 2,93%). Наибольший рост отпускных цен отмечен на картофель (на 13,76%), пшено (на 11,3%), соль (на 6,3%), морковь (на 5,96%) и мороженую рыбу (на 5,78%).
Средняя наценка торговых сетей на самые доступные позиции социально значимых продуктов в 24 товарных категориях в феврале составила 4,9%. При этом подсолнечное масло, куриное мясо, сахар-песок, морковь и говядина продавались ретейлерами по ценам ниже закупочных.
Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что динамика цен на социально значимые товары в феврале отражает влияние сезонного пика стоимости овощей борщевого набора, в особенности — картофеля и моркови. Богданов указал, что ретейлеры продолжают инвестировать в сдерживание роста стоимости базовых продуктов: розничные цены на них в прошлом месяце росли медленнее, чем закупочные.
«Кроме того, сейчас на примере одной из актуальных категорий — картофеля — мы обсуждаем с властью и партнерами-поставщиками универсальный подход к развитию долгосрочных контрактов. Задача сложная, но важная. В перспективе и рост доли таких контрактов, и фиксация принципов формирования стоимости товара должны позволить уменьшить волатильность цен и риски резкого, в том числе сезонного, роста», — добавил председатель президиума АКОРТ.