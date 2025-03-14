В АКОРТ рассказали, какие продукты подешевели в феврале

«Минимальная розничная цена куриного мяса в феврале снизилась в среднем на 4,13% до 178,2 рубля за килограмм, яйца категории С1/С2 подешевели на 3,93% до 92,5 рубля за десяток, лук — на 3,5% до 48 рублей за килограмм, а килограмм баранины — на 3,2% до 624 рублей. Снижение цен в пределах 1% было также отмечено на рис, подсолнечное масло и ржаной хлеб», — говорится в сообщении ассоциации.