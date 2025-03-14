Три четверти всего ипотечного рынка России занимает льготная ипотека

Согласно данным Центробанка, «выдачи в целом сократились на 16%, до 0,9 трлн руб. с 1,1 трлн руб. в третьем квартале 2024 года, при этом ипотека с господдержкой уменьшилась всего на 6% и осталась на уровне 0,7 трлн руб. В результате доля льготных программ в общем объеме выдач выросла до 74% с 67% в третьем квартале».