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Три четверти всего ипотечного рынка России занимает льготная ипотека

На фоне высоких ставок на рынке жилищного кредитования доля льготной ипотеки к концу 2024 года выросла до 74% от общего объема выданных кредитов. Такие данные опубликованы в последнем аналитическом обзоре Банка России, посвященном банковскому сектору.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Ипотечный рынок России продемонстрировал замедление в последнем квартале 2024 года: темпы роста ипотечного портфеля сократились до 1,5% по сравнению с 2,4% в третьем квартале.

Согласно данным Центробанка, «выдачи в целом сократились на 16%, до 0,9 трлн руб. с 1,1 трлн руб. в третьем квартале 2024 года, при этом ипотека с господдержкой уменьшилась всего на 6% и осталась на уровне 0,7 трлн руб. В результате доля льготных программ в общем объеме выдач выросла до 74% с 67% в третьем квартале».

Основным драйвером роста стала «Семейная ипотека», по которой россияне получили 560 млрд руб., что составило около 80% всех выдач по программам с господдержкой в четвертом квартале.

В то же время рынок ипотеки с господдержкой столкнулся с проблемами. Как отмечают в Банке России, к концу 2024 года банки испытывали давление из-за значительного снижения маржинальности на фоне роста стоимости фондирования в условиях усиленной конкуренции за клиентские средства.

Это вынудило ряд игроков прибегать к использованию дополнительных схем, таких как введение комиссий для снижения минимального первоначального взноса до 20%, или вовсе временно приостанавливать выдачу кредитов.

Для стабилизации ситуации Министерство финансов предприняло корректирующие меры, временно увеличив объемы субсидий. Целью стало обеспечение доходности банков на уровне ключевой ставки плюс 3% для кредитов на приобретение квартир и ключевой ставки плюс 3,5% для частных домов в рамках индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Эти меры направлены на обеспечение бесперебойности ипотечного кредитования даже в условиях высоких ставок.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».