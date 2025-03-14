Tesla направила письмо в администрацию Трампа об ущербе из-за введения тарифов

Продажи Tesla в последние месяцы снижаются не только в Китае, но также в европейских странах на фоне призывов к бойкоту продукции компании Маска. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи компании в Европе в январе упали на 45%. Поводом к бойкоту стала политическая активность Маска, который в администрации Трампа курирует ведомство по повышению эффективности работы правительства США. За последний месяц на фоне падения интереса инвесторов стоимость компании Tesla снизилась почти на четверть.