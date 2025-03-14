Tesla направила письмо в администрацию Трампа об ущербе из-за введения тарифов

НЬЮ-ЙОРК, 14 марта. /ТАСС/. Компания Tesla Илона Маска выступила с обращением к администрации президента США Дональда Трампа, указав на негативные последствия «тарифных войн». Об этом сообщила телекомпания CNN.
В послании, адресованном представителю США на торговых переговорах Джеймисону Гриру, отмечается, что ответные пошлины против американских производителей могут нанести ущерб деятельности компании, и что США следует в этой связи тщательно продумать торговую политику.
«В то время как Tesla признает и поддерживает важность справедливой торговли, оценка, проведенная торговым представительством США для потенциальных действий по исправлению несправедливых торговых отношений, должна также учитывать экспорт из Соединенных Штатов», — говорится в письме. Его авторы предупреждают, что заинтересованные страны «немедленно реагировали» на тарифы, вводя пошлины на импортируемые электромобили.
По мнению автопроизводителя, нынешняя торговая политика Белого дома должна учитывать и «ограничения во внутренней цепочке поставок» в отношении электромобилей и литий-ионных аккумуляторов. Некоторые из наименований необходимой продукции невозможно найти в США, утверждается в письме.
Продажи Tesla в последние месяцы снижаются не только в Китае, но также в европейских странах на фоне призывов к бойкоту продукции компании Маска. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей, продажи компании в Европе в январе упали на 45%. Поводом к бойкоту стала политическая активность Маска, который в администрации Трампа курирует ведомство по повышению эффективности работы правительства США. За последний месяц на фоне падения интереса инвесторов стоимость компании Tesla снизилась почти на четверть.