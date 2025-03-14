СФ одобрил закон об особенностях приватизации госимущества

Также уточняются процедурные вопросы продажи публичного имущества по минимально допустимой цене. Перед подачей предложения о цене такого имущества претендент будет обязан внести на счет оператора электронной площадки задаток в размере 1% от первоначальной цены, указанной в сообщении о продаже.