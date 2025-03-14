СФ одобрил закон об особенностях приватизации госимущества

Документ уточняет категории федерального имущества, приватизируемого без включения в прогнозный план (программу) приватизации, и сокращает перечень обязательных сведений о приватизации, публикуемый в открытом доступе в интернете.
Также уточняются процедурные вопросы продажи публичного имущества по минимально допустимой цене. Перед подачей предложения о цене такого имущества претендент будет обязан внести на счет оператора электронной площадки задаток в размере 1% от первоначальной цены, указанной в сообщении о продаже.
Вводится норма о предоставлении акционерным обществам с большим числом акционеров возможность провести в 2025 году годовое собрание акционеров в дистанционном формате, даже если устав АО этого не предусматривает.
Закон, который содержит и другие изменения, должен вступить в силу через 10 дней после официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок.