СФ одобрил перенос сроков выплат по межправсоглашениям с Белоруссией

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии, подписанного в Москве 25 апреля 2024 года, об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений, а также протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран об изменении условий отдельных межправительственных соглашений, подписанный в Москве 11 июля 2024 года.
Документ был инициирован правительством РФ. Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев пояснял, что соглашение и протокол были подписаны в 2024 году в целях снижения платежной нагрузки на бюджет Республики Беларусь в части погашения и обслуживания долговых обязательств перед Российской Федерацией.
По его словам, эти договоры предусматривают перенос платежей в счет погашения основного долга с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2024 года и процентных платежей с 1 июля до 31 декабря 2024 года на период 2031—2036 годов. Общая сумма платежей, подлежащих отсрочке, составляет $800 млн, уточнял Колычев.