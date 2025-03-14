СФ одобрил перенос сроков выплат по межправсоглашениям с Белоруссией

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии, подписанного в Москве 25 апреля 2024 года, об изменении условий отдельных российско-белорусских межправительственных соглашений, а также протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран об изменении условий отдельных межправительственных соглашений, подписанный в Москве 11 июля 2024 года.