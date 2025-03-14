Исследование показало, какой россияне видят зарплату своих детей

Примечательно, что, несмотря на высокие ожидания от дохода, большинство родителей не считают деньги определяющим критерием при выборе профессии. Половина участников опроса убеждена, что ключевое значение имеет осознание, насколько выбранная профессия подходит ребенку и приносит ли она ему удовлетворение. Еще 26% респондентов отмечают важность самореализации в профессии, тогда как «лишь» 19% указали деньги в качестве основного критерия выбора карьеры.