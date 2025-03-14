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Исследование показало, какой россияне видят зарплату своих детей

Опрос показал, что многие россияне мечтают, чтобы заработок их детей составлял от 200 тысяч рублей. Результаты исследования публикует «Газета.Ru».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

Группа «Ренессанс Страхование» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование, в рамках которого выяснила, какой размер зарплаты родители в России хотят видеть у своих детей.

Опрос охватил более полутора тысяч родителей из крупных городов, и его результаты показывают, что медианный доход, на который рассчитывают семьи, составляет 200 тыс. руб. ежемесячно.

С данными исследования ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно результатам, лишь 7% участников опроса устроил бы доход их детей на уровне 50−100 тыс. руб. в месяц. Почти четверть (21%) готовы принять зарплату в диапазоне 100−150 тыс. руб., а еще 23% рассчитывают на ежемесячный доход в пределах 150−200 тыс. руб.

При этом 18% родителей хотят, чтобы их дети зарабатывали 200−300 тыс. руб., 13% ожидают дохода на уровне 300−500 тыс. руб., 8% — в диапазоне 500 тыс. — 1 млн руб. Наконец, 10% респондентов назвали сумму выше 1 млн руб. в качестве желаемого заработка для своих детей.

Самые высокие ожидания, свыше 200 тыс. руб., были зафиксированы у жителей Москвы (67%), Башкортостана (63%), Санкт-Петербурга (60%), Московской области (59%) и Челябинской области (55%). В то же время более низкие запросы демонстрировали родители из Свердловской области (36%), Нижегородской области (35%) и Татарстана (32%).

Примечательно, что, несмотря на высокие ожидания от дохода, большинство родителей не считают деньги определяющим критерием при выборе профессии. Половина участников опроса убеждена, что ключевое значение имеет осознание, насколько выбранная профессия подходит ребенку и приносит ли она ему удовлетворение. Еще 26% респондентов отмечают важность самореализации в профессии, тогда как «лишь» 19% указали деньги в качестве основного критерия выбора карьеры.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».