Исследование показало, какой россияне видят зарплату своих детей

Группа «Ренессанс Страхование» совместно с платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование, в рамках которого выяснила, какой размер зарплаты родители в России хотят видеть у своих детей.
Опрос охватил более полутора тысяч родителей из крупных городов, и его результаты показывают, что медианный доход, на который рассчитывают семьи, составляет 200 тыс. руб. ежемесячно.
С данными исследования ознакомилась «Газета.Ru».
Согласно результатам, лишь 7% участников опроса устроил бы доход их детей на уровне 50−100 тыс. руб. в месяц. Почти четверть (21%) готовы принять зарплату в диапазоне 100−150 тыс. руб., а еще 23% рассчитывают на ежемесячный доход в пределах 150−200 тыс. руб.
При этом 18% родителей хотят, чтобы их дети зарабатывали 200−300 тыс. руб., 13% ожидают дохода на уровне 300−500 тыс. руб., 8% — в диапазоне 500 тыс. — 1 млн руб. Наконец, 10% респондентов назвали сумму выше 1 млн руб. в качестве желаемого заработка для своих детей.
Самые высокие ожидания, свыше 200 тыс. руб., были зафиксированы у жителей Москвы (67%), Башкортостана (63%), Санкт-Петербурга (60%), Московской области (59%) и Челябинской области (55%). В то же время более низкие запросы демонстрировали родители из Свердловской области (36%), Нижегородской области (35%) и Татарстана (32%).
Примечательно, что, несмотря на высокие ожидания от дохода, большинство родителей не считают деньги определяющим критерием при выборе профессии. Половина участников опроса убеждена, что ключевое значение имеет осознание, насколько выбранная профессия подходит ребенку и приносит ли она ему удовлетворение. Еще 26% респондентов отмечают важность самореализации в профессии, тогда как «лишь» 19% указали деньги в качестве основного критерия выбора карьеры.
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