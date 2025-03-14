Россиян предупредили о резком подорожании овощей

«Скорее всего, этой весной мы увидим повышение цен на огурцы, помидоры, зелень и другие овощи. В первую очередь это связано с сезонным фактором. Пока на большей части России погодные условия далеки от того, чтобы уже начинать высаживать в грунт овощи. Остаются запасы, которые накопились к зиме с прошлой осени. Они в значительной степени исчерпаны к началу весны. У нас остается два основных источника поставки овощей — это Латинская Америка и Юго-Восточная Азия. Есть еще тепличные овощи, но цена на них по сравнению с грунтовыми овощами значительно выше. Поэтому мы будем наблюдать повышение цен на уровне 10% за весенний период и, возможно, выше», — пояснил Зайнуллин.