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Reuters: США обратились к Дании из-за дефицита яиц

Министерство сельского хозяйства США обращалось к производителям яиц из Дании и других стран Европы на фоне дефицита товара на американском рынке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Дефицит куриных яиц в США образовался из-за птичьего гриппа. Цены на них выросли более чем на 50% по сравнению с годом ранее.

Представители американского Минсельхоза в феврале направили в ряд стран Европы официальные запросы с просьбой сообщить, готовы ли они экспортировать куриные яйца в США и в каких объемах.

«Мы ждем дальнейших указаний от Вашингтона [администрации США], но нет ли у вас оценки относительно того, сколько яиц вы готовы поставить в США в случае, если они отвечают импортным требованиям?», — сказано в тексте письма, направленного Ассоциации производителей яиц Дании.

Там ответили, что изучат вопрос, но подчеркнули, что дефицит продукции наблюдается и в Европе.