Reuters: США обратились к Дании из-за дефицита яиц

«Мы ждем дальнейших указаний от Вашингтона [администрации США], но нет ли у вас оценки относительно того, сколько яиц вы готовы поставить в США в случае, если они отвечают импортным требованиям?», — сказано в тексте письма, направленного Ассоциации производителей яиц Дании.