Reuters: США обратились к Дании из-за дефицита яиц

Дефицит куриных яиц в США образовался из-за птичьего гриппа. Цены на них выросли более чем на 50% по сравнению с годом ранее.
Представители американского Минсельхоза в феврале направили в ряд стран Европы официальные запросы с просьбой сообщить, готовы ли они экспортировать куриные яйца в США и в каких объемах.
«Мы ждем дальнейших указаний от Вашингтона [администрации США], но нет ли у вас оценки относительно того, сколько яиц вы готовы поставить в США в случае, если они отвечают импортным требованиям?», — сказано в тексте письма, направленного Ассоциации производителей яиц Дании.
Там ответили, что изучат вопрос, но подчеркнули, что дефицит продукции наблюдается и в Европе.