Punchbowl News: продление финансирования правительства США одобрят 14 марта

По их данным, представленная республиканцами инициатива, которую одобрила во вторник Палата представителей Конгресса, получит необходимое количество голосов во время промежуточного голосования. Республиканцам для этого нужно, чтобы законопроект поддержали как минимум восемь демократов Сената, так как для этого необходимо 60 голосов в верхней палате законодательного органа. Во время итогового голосования, которое, как ожидается, пройдет уже в пятницу, республиканцам необходимо простое большинство, которым они обладают в обеих палатах законодательного органа. После этого документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который же высказался в его поддержку.