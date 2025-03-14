Punchbowl News: продление финансирования правительства США одобрят 14 марта

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Необходимое число демократов поддержит продвижение проекта о продолжении финансирования работы федерального правительства до конца финансового года, который завершается в стране 30 сентября, на голосовании, которое пройдет в пятницу, 14 марта. Об этом сообщил портал Punchbowl News со ссылкой на источники.
По их данным, представленная республиканцами инициатива, которую одобрила во вторник Палата представителей Конгресса, получит необходимое количество голосов во время промежуточного голосования. Республиканцам для этого нужно, чтобы законопроект поддержали как минимум восемь демократов Сената, так как для этого необходимо 60 голосов в верхней палате законодательного органа. Во время итогового голосования, которое, как ожидается, пройдет уже в пятницу, республиканцам необходимо простое большинство, которым они обладают в обеих палатах законодательного органа. После этого документ будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу, который же высказался в его поддержку.
В среду лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер заявлял, что демократы не намерены поддерживать эту инициативу, требуют от республиканцев внести в нее поправки, либо предложить новый проект финансирования федерального правительства на 30 дней. В четверг, по данным Punchbowl News, Шумер на закрытом собрании своей фракции заявил, что проголосует за продвижение проекта на промежуточном голосовании, которое состоится в пятницу утром.
В случае, если документ не будет утвержден до 23:59 14 марта (06:59 мск 15 марта), наступит шатдаун — будет приостановлена работа некоторых правительственных ведомств и программ, временно прекратится выплата жалования сотням тысяч госслужащих, многие из них будут отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Законопроект о продолжении финансирования работы федерального правительства до 14 марта подписал в декабре 2024 года предыдущий глава американской администрации Джо Байден. С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года — в первый президентский срок Трампа.