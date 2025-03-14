Почти половина американцев считает, что состояние экономики ухудшается

48% респондентов заявили, что, по их мнению, ситуация в экономике ухудшается, в то время как лишь 19% отметили улучшения.
Опрос проводился с 9 по 11 марта, в период, когда ситуация на фондовом рынке не внушала оптимизма. В понедельник промышленный индекс Доу-Джонса закрылся с потерей 890 пунктов, упав на 2,1%, сообщает The Hill.
Как пишет издание, с начала месяца акции неуклонно падали из-за неутешительных экономических данных и тарифных планов президента Трампа, при этом в понедельник состоялась распродажа акций.
Опрос также показал, что большинство респондентов разделились во мнениях относительно подхода Трампа к экономике. 43% респондентов выразили свое одобрение, 47% оценили его отрицательно.
Расходятся мнения американцев и относительного, переживают ли Соединенные Штаты рецессию. 37% опрошенных выразились утвердительно, 32% — отрицательно. Треть респондентов заявили, что не уверены.
В опросе приняли участие 1699 человек, а его допустимая погрешность составила 3,2 процентных пункта.