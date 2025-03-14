OpenAI предложила усилить контроль США над экспортом ИИ-технологий в Китай

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Компания OpenAI, которая разработала чат-бот ChatGPT, представила в Белый дом доклад, в котором предложила усилить контроль США над экспортом передовых технологий искусственного интеллекта в Китай. Об этом сообщила пресс-служба компании.
В OpenAI подчеркивают, что Коммунистическая партия Китая (КПК) нацелена на опережение США в области ИИ к 2030 году. Основным конкурентом называют китайскую модель DeepSeek R1. В компании утверждает, что развитие ИИ-отрасли активно поддерживается государственными субсидиями. В докладе указывается, что DeepSeek R1 якобы может содержать «бэкдоры» для сбора данных пользователей и слежки за гражданами. Для решения обозначенных вызовов OpenAI предлагает расширить экспортные ограничения на продажу чипов и вычислительных мощностей в Китай.
Кроме того, США должны работать над созданием «демократического ИИ» и блокировать проникновение китайских ИИ-моделей в инфраструктуру союзников Соединенных Штатов и развивающихся стран. Для реализации предложенных мер OpenAI предлагает разделить страны на три категории: союзники США с полным доступом к американским ИИ-технологиям, страны с ограниченным доступом из-за возможных утечек данных, а также Китай и его союзники, которым полностью запрещен доступ к передовым ИИ-разработкам.
Эксперты OpenAI также приводят оценку, что стоимость ИИ-услуг в США падает в 10 раз каждые 12 месяцев, что значительно опережает выдвинутые ранее прогнозы, основанные на законе Мура. Однако разрозненное регулирование создает риски для индустрии. В компании призывают создать единое федеральное регулирование, а также ослабить ограничения на использование искусственного интеллекта в бизнесе и госуправлении. Кроме того, OpenAI полагает, что необходимо ускорить внедрение ИИ-технологий в сферы национальной безопасности, обороны и разведки.