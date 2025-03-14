OpenAI предложила усилить контроль США над экспортом ИИ-технологий в Китай

Эксперты OpenAI также приводят оценку, что стоимость ИИ-услуг в США падает в 10 раз каждые 12 месяцев, что значительно опережает выдвинутые ранее прогнозы, основанные на законе Мура. Однако разрозненное регулирование создает риски для индустрии. В компании призывают создать единое федеральное регулирование, а также ослабить ограничения на использование искусственного интеллекта в бизнесе и госуправлении. Кроме того, OpenAI полагает, что необходимо ускорить внедрение ИИ-технологий в сферы национальной безопасности, обороны и разведки.