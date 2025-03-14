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NYT: пошлины в 200% на вина из ЕС могут убить бизнес в США

Пошлины в 200% на ввоз европейских вин и другого алкоголя из ЕС, которыми угрожает американский лидер Дональд Трамп, могут негативно сказаться на виноделах, рестораторах и дистрибьюторах в США.

Источник: Freepik

«Люди не понимают, насколько инфраструктура потребления вина зависит от продаж европейских напитков. Если вывести их из этого уравнения, то вы снизите возможности покупать вина из других регионов», — сказал The New York Times владелец винного магазина в Нью-Йорке Крис Леон.

Он подчеркнул, что таким образом урон будет нанесён не только Европе, но также и американцам.

По данным газеты, виноделы и без того испытывают сложности в США на фоне природных катастроф, погодных аномалий и популяризации ЗОЖ.

Ранее Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на алкоголь из стран Евросоюза.

В Европарламенте назвали пошлины США «торговым хаосом».