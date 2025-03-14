NYT: пошлины в 200% на вина из ЕС могут убить бизнес в США

«Люди не понимают, насколько инфраструктура потребления вина зависит от продаж европейских напитков. Если вывести их из этого уравнения, то вы снизите возможности покупать вина из других регионов», — сказал The New York Times владелец винного магазина в Нью-Йорке Крис Леон.