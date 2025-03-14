Новак: возобновление экспорта газа РФ по «Северному потоку» пока не актуально

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия не ожидает быстрого решения вопроса возобновления экспорта российского газа в Европу по «Северному потоку». Об этом Reuters сказал вице-премьер России Александр Новак.
«Это пока не актуально», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
4 марта газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что кабмин Германии изучает варианты предотвращения ввода в эксплуатацию трубопровода «Северный поток — 2» в результате возможных договоренностей между Россией и США.
Bild писала, что секретные переговоры о том, что российский газ может вскоре снова поступить в Германию, уже на протяжении нескольких недель ведутся в Швейцарии. По информации издания, в центре внимания находится трубопровод «Северный поток — 2». Как утверждала газета, посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз неофициально ездил в Швейцарию для обсуждения сделки. Там, в Штайнхаузене в кантоне Цуг, находится штаб-квартира оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Как указывала Bild, речь идет о «газовой сделке» между США и РФ.