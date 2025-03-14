Новак: возобновление экспорта газа РФ по «Северному потоку» пока не актуально

Bild писала, что секретные переговоры о том, что российский газ может вскоре снова поступить в Германию, уже на протяжении нескольких недель ведутся в Швейцарии. По информации издания, в центре внимания находится трубопровод «Северный поток — 2». Как утверждала газета, посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз неофициально ездил в Швейцарию для обсуждения сделки. Там, в Штайнхаузене в кантоне Цуг, находится штаб-квартира оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nord Stream 2 AG. Как указывала Bild, речь идет о «газовой сделке» между США и РФ.