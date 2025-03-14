Новак: переговоров о поставках нефти и газа через Германию пока нет

Он также заявил, что не ожидает быстрого решения вопроса в возобновлении поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток», расположенному на дне Балтийского моря.
«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Reuters господин Новак.
В начале марта Германия заявила, что не планирует возобновлять экспорт газа из России или восстанавливать работу российского газопровода. Берлин также отрицал, что страна испытывает зависимость от России в вопросе поставок энергоресурсов в страну.
5 марта Bild сообщал, что Германия намерена предотвратить запуск «Северного потока» на фоне переговоров России и США касательно дальнейшей судьбы проекта.