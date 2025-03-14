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Новак: переговоров о поставках нефти и газа через Германию пока нет

На данный момент Москва не ведет с Берлином переговоров касательно возобновления поставок нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Источник: РИА "Новости"

Он также заявил, что не ожидает быстрого решения вопроса в возобновлении поставок газа в Европу по трубопроводу «Северный поток», расположенному на дне Балтийского моря.

«На данный момент этот вопрос не стоит на повестке дня», — сказал Reuters господин Новак.

В начале марта Германия заявила, что не планирует возобновлять экспорт газа из России или восстанавливать работу российского газопровода. Берлин также отрицал, что страна испытывает зависимость от России в вопросе поставок энергоресурсов в страну.

5 марта Bild сообщал, что Германия намерена предотвратить запуск «Северного потока» на фоне переговоров России и США касательно дальнейшей судьбы проекта.