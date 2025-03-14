Новак: инфраструктура для поставок газа в Европу не должна простаивать

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Инфраструктура, по которой раньше российский газ шел в Европу, не должна простаивать. Об этом в комментарии Telegram-каналу «Юнашев Live» заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«Европа, когда отказалась от российского газа, — она сделала для себя достаточно плохой шаг с точки зрения экономики. Сегодня мы видим темпы роста [экономики Европы] — ноль либо минус. В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана еще давно, — она не должна простаивать», — отметил Новак.
Ранее Новак говорил, что поставки российского газа наиболее выгодны для европейцев с точки зрения цены и логистики, а за американский СПГ они вынуждены переплачивать в условиях конкуренции с Китаем.
Он отмечал, что европейцы в условиях конкуренции с Китаем значительно переплачивают при покупке американского СПГ по сравнению с российским газом. Общее потребление газа в Европе сильно сократилось за последние годы, а многие промышленные предприятия закрылись или были перенесены в другие регионы, в том числе и в США.