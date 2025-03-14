Новак: инфраструктура для поставок газа в Европу не должна простаивать

«Европа, когда отказалась от российского газа, — она сделала для себя достаточно плохой шаг с точки зрения экономики. Сегодня мы видим темпы роста [экономики Европы] — ноль либо минус. В целом, мне кажется, что та инфраструктура, которая была создана еще давно, — она не должна простаивать», — отметил Новак.