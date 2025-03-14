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Немецкие СМИ: США ведут переговоры с Россией о покупке «Северных потоков»

Россия и США на протяжении нескольких месяцев ведут тайные переговоры о покупке американской стороной газопроводов «Северный поток», а также другой энергетической инфраструктуры в Германии, принадлежащей российским корпорациям. Об этом сообщает немецкое издание Correctiv со ссылкой на собственные источники.

Елизавета Сидорова
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Финансы Mail

Предметами предполагаемой сделки являются также НПЗ в г. Шведт, около 54% акций которого принадлежат «Роснефти», и пакет акций у самой «Роснефти», говорится в статье.

По данным Correctiv, МИД ФРГ не входит в состав участников переговоров, в отличие от Министерства экономики и Ведомства федерального канцлера.

Источник, участвующий в переговорах, в интервью изданию охарактеризовал процесс как «проходящий под влиянием американской повестки», отметив, что «чем меньше вовлечение немецких органов, тем выше шансы на успех»".

Расчет администрации Трампа, пишет немецкое издание, состоит в том, чтобы ослабить автомобильную промышленность Германии и Европу тарифами, но при этом восстановить поставки российских газа и нефти из уже по амриканским трубопроводам.

«Там двое хлопают в ладоши, русские и американцы. Один продает сырье, другой — транспортирует. Оба зарабатывают, а европейцы платят», — заявил Correctiv анонимный источник.