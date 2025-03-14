Немецкие СМИ: США ведут переговоры с Россией о покупке «Северных потоков»

Россия и США на протяжении нескольких месяцев ведут тайные переговоры о покупке американской стороной газопроводов «Северный поток», а также другой энергетической инфраструктуры в Германии, принадлежащей российским корпорациям. Об этом сообщает немецкое издание Correctiv со ссылкой на собственные источники.