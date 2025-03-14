Минэнерго изучает возврат к заключению соглашений с регионами о вывозе угля

«Наша задача — не допустить снижения объемов вывоза из угледобывающих регионов. Совместно с коллегами работаем над тем, чтобы выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу — обеспечить 180 млн тонн грузоперевозок в восточном направлении. Для реализации этой задачи разрабатывается ряд мер, направленных на повышение оборачиваемости подвижного состава, сокращение времени в пути, внедрение инновационных вагонов. В части угля рассчитываем, что объемы вывоза на восток будут не менее уровня 2024 года по всем регионам», — подчеркнул Цивилев.