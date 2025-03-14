Минэнерго изучает возврат к заключению соглашений с регионами о вывозе угля

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Минэнерго рассматривает возобновление практики заключения соглашений о вывозе угля в восточном направлении с угледобывающими регионами. Министерство также в конце марта намерено подвести итоги эффективности вывоза угля по действующим правилам недискриминационного доступа, сообщило Минэнерго по итогам совещания по совершенствованию логистики поставок грузов топливно-энергетического комплекса в порты Дальнего Востока с участием министра энергетики РФ Сергея Цивилева.
«По завершению первого квартала 2025 года будут подведены итоги эффективности вывоза угля в соответствии с правилами недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре, вступившими в силу с 1 января. Он (министр энергетики Сергей Цивилев) отметил, что ведомство сфокусировано на поиске оптимального решения для обеспечения вывоза угольной продукции на экспорт и рассматривает вероятность возобновления практики заключения соглашений о вывозе угля в восточном направлении с угледобывающими регионами», — сказано в сообщении.
«Наша задача — не допустить снижения объемов вывоза из угледобывающих регионов. Совместно с коллегами работаем над тем, чтобы выполнить поставленную президентом РФ Владимиром Путиным задачу — обеспечить 180 млн тонн грузоперевозок в восточном направлении. Для реализации этой задачи разрабатывается ряд мер, направленных на повышение оборачиваемости подвижного состава, сокращение времени в пути, внедрение инновационных вагонов. В части угля рассчитываем, что объемы вывоза на восток будут не менее уровня 2024 года по всем регионам», — подчеркнул Цивилев.