Лут: аграрии РФ обеспечены всеми необходимыми ресурсами для посевной кампании

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Российские аграрии обеспечены всеми необходимыми ресурсами для посевной кампании, в том числе топливом по приемлемым ценам. При этом ситуация с посевной в настоящее время сложная. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«Ситуация с посевной обстоит сложно. Мы готовы к яровому севу, он уже начался. Почти 100 тыс. га уже посеяли. Обеспеченность всеми необходимыми ресурсами у нас достаточная. Мы находимся на уровне предыдущего года по обеспеченности семенами. Все наши регионы, все сельхозпроизводители обеспечены топливом. Цена является приемлемой. Никаких жалоб со стороны сельхозпроизводителей мы не слышим», — сказала Лут.
Она отметила, что аграрии также обеспечены всем необходимым для сезонных полевых работ с точки зрения финансирования. «Надеемся, что посевная пройдет в рабочем режиме», — подчеркнула она.
По словам главы Минсельхоза, в Краснодарском крае, где уже начался яровой сев, в настоящее время 25−27 градусов тепла, в то время как на следующей неделе, по прогнозам, может быть отрицательная температура.
«Сложно будет представить, что будет с растениями. У нас очень хорошая селекция зерновых. Так что мы надеемся, что наши растения выдержат такой перепад температуры и у нас не будет гибели. Но тем не менее, конечно, в этом году мы ожидаем, что погода будет нам преподносить большие сюрпризы», — добавила она.