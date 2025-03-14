Лут: аграрии РФ обеспечены всеми необходимыми ресурсами для посевной кампании

«Сложно будет представить, что будет с растениями. У нас очень хорошая селекция зерновых. Так что мы надеемся, что наши растения выдержат такой перепад температуры и у нас не будет гибели. Но тем не менее, конечно, в этом году мы ожидаем, что погода будет нам преподносить большие сюрпризы», — добавила она.