Лукашенко: России и Белоруссии сейчас не нужно вводить единую валюту

«Помните все кричали: “Давай единую валюту”? Я сказал Владимиру Владимировичу [Путину]: “Давай поручим специалистам национальных банков, пусть они сядут и внесут нам предложение”. Через несколько месяцев [поступило] предложение — ни в коем случае. И первыми об этом сказали в Центральном банке России», — заявил он.