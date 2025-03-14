Лукашенко: России и Белоруссии сейчас не нужно вводить единую валюту

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Введение единой валюты России и Белоруссии сейчас не нужно, этот момент уже упущен. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.
«Помните все кричали: “Давай единую валюту”? Я сказал Владимиру Владимировичу [Путину]: “Давай поручим специалистам национальных банков, пусть они сядут и внесут нам предложение”. Через несколько месяцев [поступило] предложение — ни в коем случае. И первыми об этом сказали в Центральном банке России», — заявил он.
По его словам, момент, когда это можно было сделать, упущен.