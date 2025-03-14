Лавров: РФ и Венесуэла будут работать в ОПЕК+ для стабилизации энергорынка

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Москва и Каракас намерены активнее работать в формате ОПЕК+ для стабилизации рынка энергоносителей. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова «Россия и Венесуэла: дружба и партнерство сквозь годы и расстояния».
«Придаем важное значение углублению сотрудничества по стабилизации мирового рынка энергоносителей, в том числе в формате ОПЕК+ и Форума стран-экспортеров газа», — указал Лавров.
Глава МИД РФ отметил, что между странами налажена практика взаимной поддержки во Всемирной организации: партнеры, даже будучи лишенными права голоса из-за западных санкций, выступают «в микрофон» в пользу ключевых российских инициатив. «Венесуэла традиционно входит в число соавторов наших проектов резолюций: о борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности, по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, по обеспечению международной информационной безопасности», — продолжил министр.
Лавров указал, что российская сторона ценит интерес Венесуэлы к углублению сотрудничества с БРИКС — с «объединением, являющимся проводником интересов стран глобального Юга и Востока, одной из несущих опор многополярного миропорядка».
«Приветствуем энергичную роль Каракаса в укреплении центростремительных тенденций в Латинской Америке и Карибском бассейне. Видим в Венесуэле центр притяжения для всех прогрессивных левых сил на континенте. Признательны за поддержку стремления России расширять сотрудничество с регионом», — заключил министр.