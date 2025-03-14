Лавров: РФ и Венесуэла будут работать в ОПЕК+ для стабилизации энергорынка

Глава МИД РФ отметил, что между странами налажена практика взаимной поддержки во Всемирной организации: партнеры, даже будучи лишенными права голоса из-за западных санкций, выступают «в микрофон» в пользу ключевых российских инициатив. «Венесуэла традиционно входит в число соавторов наших проектов резолюций: о борьбе с героизацией нацизма, неразмещении первыми оружия в космосе, мерах по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности, по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, по обеспечению международной информационной безопасности», — продолжил министр.