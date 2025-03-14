Количество заявок на регистрацию российского софта в 2024 году выросло на 13%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. В 2024 году отечественные разработчики подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 40 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Это превышает аналогичный показатель 2023 года на 13% и на треть — 2022 года. Такие данные приводит пресс-служба Роспатента.