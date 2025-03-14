Количество заявок на регистрацию российского софта в 2024 году выросло на 13%

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. В 2024 году отечественные разработчики подали в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) более 40 тыс. заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных. Это превышает аналогичный показатель 2023 года на 13% и на треть — 2022 года. Такие данные приводит пресс-служба Роспатента.
География российских разработчиков софта охватывает всю страну. В топ-10 регионов по количеству поданных заявок на регистрацию программ для ЭВМ и баз данных вошли Москва (12 тыс. 17 заявок), Санкт-Петербург (6 тыс. 84), Московская область (1 тыс. 664), Краснодарский край (1 тыс. 263), Воронежская область (1 тыс. 150), Республика Татарстан (1 тыс. 143), Свердловская область (845), Красноярский край (806), Новосибирская область (775) и Республика Башкортостан (732).
Количество заявок на регистрацию IT-разработок неуклонно растет.
«С января по декабрь 2021 года на регистрацию программ для ЭВМ было подано 22 тыс. 27 заявок, в 2022 году — 26 тыс. 474 (20%), в 2023 — 29 тыс. 944 (13%), а по итогам 2024 — 33 тыс. 44 заявки (10,4%)», — отметили в службе.
Заявок на регистрацию баз данных в 2021 году поступило в Роспатент 3 тыс. 401, в 2022 году — 4 тыс. 108 (21%), в 2023 — 5 тыс. 297 (29%), а в 2024 уже на 26,5% больше — 6 тыс. 700.