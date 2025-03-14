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Киберэксперт рассказал о возвращении россиянам украденных мошенниками денег

Российские банки вернут клиентам на 50% больше похищенных мошенниками средств, чем в прошлом году, заявил Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра компании Zecurion.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«Полагаю, сумма возврата увеличится существенно — на 50% или даже более. Это связано как с вероятным ростом всего сегмента мошенничества, так и с усилением борьбы с незаконными схемами вывода средств», — сказал он «Газете.Ru».

К фактору увеличения возвратов эксперт отнес новые меры против так называемых «дропов» и введение дополнительных ограничений на подозрительные транзакции. Кроме того, он напомнил о развитии механизмов заморозки сомнительных операций.

Говоря о защите от мошенников, Ульянов порекомендовал в случае несанкционированного списания сразу заблокировать карту, оспорить операции в банке, обратиться в организацию, через которую прошел перевод, проверить возможные утечки данных и сменить пароли.

Затем нужно обратиться в правоохранительные органы, заключил киберэксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».