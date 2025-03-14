Киберэксперт рассказал о возвращении россиянам украденных мошенниками денег

«Полагаю, сумма возврата увеличится существенно — на 50% или даже более. Это связано как с вероятным ростом всего сегмента мошенничества, так и с усилением борьбы с незаконными схемами вывода средств», — сказал он «Газете.Ru».
К фактору увеличения возвратов эксперт отнес новые меры против так называемых «дропов» и введение дополнительных ограничений на подозрительные транзакции. Кроме того, он напомнил о развитии механизмов заморозки сомнительных операций.
Говоря о защите от мошенников, Ульянов порекомендовал в случае несанкционированного списания сразу заблокировать карту, оспорить операции в банке, обратиться в организацию, через которую прошел перевод, проверить возможные утечки данных и сменить пароли.
Затем нужно обратиться в правоохранительные органы, заключил киберэксперт.
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