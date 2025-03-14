Кроме того, авторы статьи в Дагунбао утверждали, что потенциальный контроль США над Панамским каналом может создать барьеры для китайского судоходства и угрожать национальной торговле. В публикации также подчеркивалось, что CK Hutchison необходимо «серьезно подумать» о целесообразности продажи портов инвестиционной компании BlackRock из США.