Из-за критики продажи портов Панамского канала в КНР упали акции CK Hutchison

Акции гонконгского инвестиционного холдинга CK Hutchison снизились на 5% в пятницу на фоне критики сделки по продаже портов Панамского канала, прозвучавшей со стороны китайской общественности. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT).
Согласно данным статьи, Канцелярия Госсовета КНР по делам Гонконга и Макао разместила на своем официальном сайте цитаты из публикации гонконгской газеты «Дагунбао». В материале этой газеты были приведены высказывания пользователей сети, которые назвали сделку «поступком, который пренебрегает национальными интересами» и «предает весь китайский народ».
Кроме того, авторы статьи в Дагунбао утверждали, что потенциальный контроль США над Панамским каналом может создать барьеры для китайского судоходства и угрожать национальной торговле. В публикации также подчеркивалось, что CK Hutchison необходимо «серьезно подумать» о целесообразности продажи портов инвестиционной компании BlackRock из США.
Комментируя эту ситуацию, аналитик рейтингового агентства Morningstar Дэн Бейкер отметил, что падение котировок CK Hutchison связано с опасениями инвесторов относительно успешного завершения сделки.